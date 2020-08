Artiklen: Verdenskendt slot kæmper for at komme på fode

Og så ærgrer det ham, at amerikanske turister bliver væk, og at også mange norske turister holder sig fra Danmark.

Det præmierede og særdeles populære slotshotel og restaurant har »blødt« mange gæster under covid-19 krisen, og slotsdirektør Mads Bøttger havde helst set, at seks-dages kravet var droppet i løbet af sommeren.

»Vi er bekymrede over de signaler, der sendes mellem Norge og Danmark. Vi har en lang tradition for at tage imod norske gæster, da vi har et stærkt kulturelt og historisk fællesskab, og da de er lige så stolte over de norske aner i Adeler slægten, som de er glade for god mad og god vin,« siger han.