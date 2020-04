Verdenskendt orkester kommer til Odsherred til efteråret

Fairport Convention består i dag af de to originale medlemmer fra slutningen af 1960'erne - guitarist og forsanger Simon Nicol og bassist og mandolin-spiller Dave Pegg, plus de »nye«: Den ferme violinist Ric Sanders, der kom til Fairport i 1985 og tidligere har spillet med Soft Machine og sit eget projekt Ric Sanders Group; violinist og mandolin-spiller Chris Leslie, der har spillet med The Albion Band og Whitesnapper og kom til Fairport i 1996, og trommeslager Gerry Conway, der har optrådt med verdensstjernerne Cat Stevens, Alexis Corner og Jethro Tull og sluttede sig til Fairport Convention i 1998.

I 2006 blev Fairport-albummet »Liege & Lief« fra 1969 kåret som det »Most Influental Folk Album of All Time« ved BBC Radio 2 Folk Awards og året efter fik bandet BBC-prisen for »Favorite Folk Track Of All Time« med »Who Knows Where the Time Goes«.