Verdens-violinist til kammermusikfestival

- Vi har gjort et utroligt scoop. Det viste sig, at hans agent i Danmark kender til Hempel Glasmuseum, hvor vores koncerter holdes, og synes, det må være et interessant sted at spille. Og det synes Gidon Kremer så heldigvis også. Vi har haft hele vores program på standby, så Gidon Kremer kan vælge, hvilken dato, han gerne vil spille, fortæller formand for Odsherreds Kammermusikfestival, Bjørn Monberg.