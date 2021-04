Hørve Skole skal efter påbud fra Arbejdstilsynet have installeret ventilationsalæg for fire millioner kroner. Foto: Mie Neel.

Ventilation til millioner

Hørve skole skal have nyt ventilationsanlæg. Det stod klart efter et påbud fra Arbejdstilsynet, som blev udstedt i december 2020 og forelagt børne- og uddannelsesudvalget den 12. januar i år.

I marts måned var økonomien endnu ikke afklaret, og sagen blev derfor udsat til aprilmødet, som finder sted på tirsdag, hvor børne- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om Odsherred Kommune skal tage imod et foreløbigt tilbud på fire millioner kroner for opstilling af nyt ventilationsalæg, en såkaldt air-master, som kan monteres på væggen i de lokaler, som er omfattet af påbuddet fra Arbejdstilsynet.

I tilbudsindhentningen er der også blevet bedt en pris for en ventilationsløsning i de øvrige lokaler, som ikke er nævnt i Arbejdstilsynets rapport, men som er klasselokaler uden ventilation. De øvrige lokaler er omfattet for at sikre ventilation i alle klasselokaler, hvis der kan findes økonomi til det, så kommunen ikke indenfor overskuelig tid risikerer endnu et påbud vedr. manglende ventilation.