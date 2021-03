Ikke antydningen af en plakat eller anvisning om god opførsel under corona-pandemien var der at spore hos Molslinjen for få dage siden. Foto: Claus Sprotte Kofod

Venteværelset helt uden corona-plakater

Hvor resten af samfundet stor set er overklistret med advarsels- og informationsplakater, så var der her intet, der tydede på, at en pandemi har holdt verden i sit jerngreb i over et år.