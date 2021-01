Der har ikke været tegn på byggeaktiviteter, siden der blev gravet for at genetablere et vådområde på grunden i sommer. Foto: Helene Nielsen

Venter lidt med første spadestik: Biogasplaner står stille

Odsherred - 23. januar 2021 kl. 09:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det er ved at være længe siden, at der har været nyt om det planlagte byggeri af et biogasanlæg ved Vig. Tidligere forudsigelser om, hvornår det første spadestik skulle tages, er for længst passeret. Bortset fra gravearbejde i sommer i forbindelse med en sø og et moseområde på den grund ved Vig, hvor anlægget skal bygges, er der ikke mange tegn på byggeproces.

- Der er ingen nyheder. Vi afventer information fra Energistyrelsen om tid og betingelser for det næste udbud for produktion af biogas. De har lovet, at informationen kommer i løbet af foråret, når forligsparterne er nået til enighed omkring de sidste detaljer, skriver direktør hos Veolia Nordic, som skal stå for byggeriet af anlægget, Jacob Illeris, i en mail til Nordvestnyt.

Vig by har også tidligere haft en meget aktiv borgergruppe, som protesterede mod biogasanlægget, men også her fornemmer man en vis dvale. Et af gruppens mest aktive medlemmer, Maria Nicolaisen, forsikrer om, at modstanden ikke er lagt på hylden.

- Det er jo mig, der sidder med alle papirerne i sagen, så det er mest mig, man ser i vores Facebook-gruppe. Ejerne af anlægget sidder jo bare og venter på besked om, om de får statsstøtte, siger Maria Nicolajsen.

Senest har hun lavet et 3D-kort over historikken i, hvilke gårde der er tænkt som leverandører af gylle til det kommende anlæg. Blandt andet de 11 gårde, som tilhører ejer af grunden ved Vig, Preben Hansen.

- Undertiden spørger jeg stadig løs om det ene og det andet hos myndighederne. Hvis vi kun er tavse, så tror de jo, at vi har opgivet. Og det har vi på ingen måde, fastslår Maria Nicolajsen.

