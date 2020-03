Swanernes hjem Malergården i Plejerup er normalt Museum Vestsjællands store publikums-magnet. Efter planen skal kunstnerhjemmet åbne den 8. maj, men det kan blive nødvendigt at udskyde åbningen. Foto: Mie Neel

Venter i spænding: Skal åbning udskydes

Swanernes hjem Malergården i Plejerup i Odsherred er normalt Museum Vestsjællands store publikums-magnet med flest besøgende pr. åbningsdag, og museumsdirektør Eskil Vagn Olsen krydser fingre for, at sæson-åbningen kan finde sted som planlagt 8. maj.

- Vi afventer i spænding og følger med i, hvilke retningslinjer der kommer fra myndighederne. Foreløbig kører nedlukningen af landet frem til efter påske, men det kan jo sagtens være, at det bliver forlænget, og så må vi naturligvis rette os efter det i forhold til åbningen på Malergården, siger Eskil Vagn Olsen.

Museum Vestsjællands afdelinger er - på myndighedernes opfordring - lukket for tiden, selvom museet er en selvejende institution, men statsstøttet. I Odsherred er Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs og det naturhistoriske Odsherreds Museum i Nykøbing lukket under corona-krisen.

- Det kan være, at vi bliver nødt til at rykke åbningen af Malergården og eventuelt overveje at forlænge sæsonen på den anden side af efterårsferien i oktober. Men det afhænger af, om der stadig er sommerhusfolk i området, siger direktøren.