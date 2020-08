Ventelister til helt nye lejeboliger

AOB Ejendomme bygger 18 rækkehuse i Vestervangsparken i Asnæs. De sidste ventes at stå færdige til september i 2021. Huslejen på 9000 kroner for et hus på 92 kvadratmeter og 92000 kroner for et hus på 96 kvadratmeter, ser ikke ud til, at have mindsket interessen.