Det er som at »forlænge verden med brædder,« sagde Venstres gruppeformand, Niels Nicolaisen, på aftenens byrådsmøde, da han skulle vurdere SFers regnestykke.

Send til din ven. X Artiklen: Venstres gruppeformand advarer mod SFs regnemetode Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstres gruppeformand advarer mod SFs regnemetode

Odsherred - 22. juni 2021 kl. 21:34 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Borgmester Thomas Adelskov (S) var klar i mælet på byrådsmødet. To udvalg, børne- og uddannelsesudvalget, BU, og social- og forebyggelsesudvalget, SOF, stikker alt for negativt ud med massive millionunderskud, og det skal der gøres noget ved, for beløbene er langt større end de to pct. budgetafvigelser som byrådet har signaleret, at de vil acceptere.

Søren With (S), der er formand for BU, måtte stå skoleret på talerstolen, og forklare at hovedparten af det 10,5 mio. kr. store underksud skydes STU undervisningen, og det skal nu undersøges nøjere.

Arne Mikkelsen, formand for SOF, måtte også forklare sig, og han slog fast, at der nu er et estimeret merforbrug på driften på 7,2 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. mindre end for to måneder siden, så han mente, at hvis bare den udvikling fortsætter, så vil problemet være løst ved årsskiftet, men slog også fast, at særligt et meget højt sygefravær blandt personalet, boner negativt ud.

Venstres gruppeformand, Niels Nicolaisen, slog fast, at han som økonom måtte advare kraftigt imod at bruge Arne Mikkelsens regnemetode, som han kaldte, at »forlænge verden med brædder,« og så slog han fast, at nok ville Venstre være indstillet på, at dække merforbuget ind, men ikke i den størrelsesorden, som de er på nu, så også han opfordrede kraftigt til, at udvalgene får orden i budgethuset i de to udgiftstunge udvalg, for elelrs skal der spares.