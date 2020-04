Venstre ønsker fokus på plast

Tirsdag behandlede miljø- og klimaudvalget en forespørgsel fra Venstres Helge Fredslund om at undersøge, hvordan Odsherred Kommune kan optimere sortering og indsamling af plastprodukter fra husholdningerne. »Vi har et ønske om, at vi i Odsherred Kommune, så hurtigt det kan lade sig gøre, får indført en plastindsamling fra de enkelte husstande med samme frekvens, som der i dag bliver afhentet aviser og metal«, skriver Helge Fredslund i et oplæg.

Økonomi skal undersøges

Venstre-politikeren peger på, at det i dag er muligt at aflevere plastaffald på genbrugsstationerne, men det sker kun i begrænset omfang. »Allerhelst ser vi en indsamling af alt plast, som så bliver sorteret ud i genanvendelige og ikke genanvendelige fraktioner, men dette har nok en økonomi, som for nuværende ikke er realistisk for kommunen. Derfor ønsker vi i første omgang belyst mulighederne for en central indsamling, eller decentral, behandling af plastaffald, økonomien heri og en tidshorisont for hvornår plastindsamling evt. kunne starte«, skriver Helge Fredslund, som understreger, at det haster med at komme i gang.