Venstre-bombe i Odsherred: Smider håndklædet i ringen 10 måneder før valget

»Beslutningen har intet med de landspolitiske dønninger i partiet at gøre. Jeg har arbejdet benhårdt igennem de seneste to år, men det har kostet på mange fronter, og min familie har været de helt store tabere de sidste to år, og jeg skylder både mine børn og min kone at fokusere på dem igen,« siger han.