Velsyngende start på Anneberg-jazzdage

Se billedserie Jazzdage i Anneberg Kulturpark kom finesse-fyldt og harmoni-lækkert i gang søndag med den utraditionelle bas-vokalgruppe Blonde Bass - med de syngende bassister Ida Hvid, Kristin Korb og Helle Marstrand. Foto: Kim Rasmussen

Odsherred - 24. maj 2021 kl. 07:31 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Jazzdage i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland, støttet af Kulturministeriets kultur-pulje i corona-tiden, og med konsulenthjælp af Knud Skriver fra Nykøbing-Rørvig Jazz Festival, kom stærkt finesse-fyldt og harmoni-lækkert i gang søndag med den utraditionelle bas-vokalgruppe Blonde Bass.

Bassisterne Ida Hvid, Kristin Korb og Helle Marstrand kører et unikt koncept, hvor de hverken har trommer, percussion eller melodi-instrumenter med.

De lægger alt ud til basserne, der både kører basgange, melodi-spil og improvisationer.

Ind imellem bruges bassen som slagtøj og stryges.

Det var Niels-Henning Ørsted Pedersen, NHØP, der banede vejen for, at bassen spiller melodien i et nummer.

Blonde Bass hyldede NHØP i »To A Brother« og »Guilty, Your Honour« fra albummet med den sigende titel »Those Who Where«, hvorfra titelnummeret blev koncertens ekstranummer.

Af andre store bas-helte, som var en gang, spillede Blonde Bass Hugo Rasmussens »Watch Your Step« og »One for Hamp« af Ray Brown, der var bassist for Oscar Peterson.

Der var udsolgt til koncerten i festsalen i Anneberg Kulturpark, og publikum var særligt begejstret for bassisternes tre-stemmige vokal-arrangementer og for deres solo-præstationer som syngende bassister, fortæller Knud Skriver.

Publikum fik blandt andet Cannonball Adderleys »Sermonette« og Idrees Suliemans »Saucer Eyes«, jazz-versioner af John Lennons »Imagine« og Tom Waits' »Briar and the Rose«. Og der var også plads til klassikere som »Stompin' at the Savoy« og »Mood Indigo«.

- Det er fedt at være godt i gang, og folk var meget glade. Det er rart at se, at noget - man har arbejdet med og brugt tid på - bliver opfanget af folk, og at de kommer for at høre det, siger Knud Skriver.

Mandag den 24. maj sidder han bag trommerne i SkriverKvintetten, der går på scenen til Jazzdage i Anneberg Kulturpark kl. 14. Her får publikum bobop med stænk af swing, vals, bossa og latin.

SkriverKvintetten består af Knud Skriver på trommer, Niels Oldin, tenorsax, Ole Matthiessen, piano, og Jens Søndergaard, altsax, og Niels W. Knudsen, bas.

Jazzdage i Anneberg Kulturpark kører i maj og juni, hvor publikum kan høre nogle af landets ypperste jazzmusikere til otte koncerter.