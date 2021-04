Velpolstret fond fortsætter sit generøse arbejde

Bekymringerne blev hurtigt gjort til skamme, virksomheden er drevet succesrigt videre, og er nu solgt, men bevaret i Odsherred, og Poul Johansen Fonden 1992, som virksomhedens grundlægger var med til at stifte, og som har siddet på en væsentlig del af ejerskabet af virksomheden, har fortsat sit generøse arbejde med, i parrets ånd, at støtte kunst og kultur, og det bliver de ved med.

Det forsikrer bestyrelsesformanden for fonden, Teddy Wivel, der ikke vil fortælle, hvor mange penge fonden har tjent ved at frasælge aktiemajoriteten i virksomheden, men godt vil gå så langt som at sige, at fonden bliver ret velpolstreret, og vil fortsætte sit støttearbejde.