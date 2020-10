Ruth Stapel, sekretær i Højby Lokalråd, mener at have gode efterretninger om, at en falsk rød top på Karl Åge Rigets farverige skulptur på søjle bagerst i foto) i Højby blev anbragt i forbindelse med en våd 40-års fødselsdag for tre år siden. Privatfoto

Velinformeret kilde: Skulptur-løjer skete til en våd 40 års fødselsdag

Da Højby Lokalråd for nylig tog stationsbyens skulptur-vartegn af Karl Åge Riget ned og fik den kørt til renovering hos Alcoat A/S i Vig, opdagede bestyrelsen, at by-snakken havde talt sandt:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her