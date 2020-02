Det var på denne strækning på Rødhøj ved Asnæs, at en 28-årig kvinde blev trafikdræbt for en uge siden. Foto: Marianne Nielsen

Vejsikkerhed til debat efter trafikdrab

En et-årig dreng mistede på tragisk vis sin 28-årige mor, da hun blev trafikdræbt på Rødhøj ved Asnæs sidste fredag. Efter ulykken har den lille dreng først været indlagt på Holbæk Sygehus til behandling for brud, men efterfølgende er han, ifølge politiet, blevet overflyttet til Rigshospitalet for at kunne være samme med sin far, der også blev kvæstet ved ulykken.