Vejdirektoratet beklager: Vejstriber blev lagt forkert

Det gav stor utilfredshed, da der blev lavet om på tilkørselsforholdene fra Rute 21 til Strandmosevej, som fører ned til et større sommerhusområde ved Ebbes Lyng ved Ebbeløkke.

Vejdirektoratet har siden den 23. august udskiftet den gamle slidte asfalt med klimavenlig asfalt på Oddenvejen gennem Lumsås og videre ud mod Ebbeløkke.

Med de nye striber var der ikke længere mulighed for at holde tilbage inden venstresving mod Strandmosevej, uden at blokere for bagfrakommende trafik. Nordvestnyt skrev forleden om, hvordan det fik en lang række borgere til at klage til Vejdirektoratet over de ændrede vejstriber, som efter klagestormen hurtigt blev rettet til.