Vejballaden breder sig

Et kæmpe problem for de lokale beboere i Engparken, og de står ikke alene, for på den nærliggende delvist lukkede Dalvej, har beboerne fuldstændig enslydende problemer, og Jesper Rand, der er talsmand for vejens otte parcelhusbeboere, genkender Engparkens problemer og han har selv mærket Lejerbos genstridighed.

»Jeg har boet her i 16 år, og selvom vi løbende har haft dialog med Lejerbo om sagen, så har det aldrig hjulpet. De erkender, at det er dem, der ejer vejen, men de har aldrig gjort den færdig, så den fremstår lige så fårlig som i Engparken, for der er kun lagt bunddasfalt på, og vi har løbende måtte reparere hullerne i vejen af egen lomme,« siger han til Nordvestnyt og fortsætter:

»Vi vil gerne vedligeholde vejen, og har stiftet et lille vejlaug, der sørger for at rydde vejen for sne og is og som gerne vil stå for at holde vejen løbende, også for Lejerbos beboere, men da ikke før Lejerbo har gjort vejen færdig.«