Asfalt-maskinerne er for tiden rykket ind på p-pladsen ved Asnæs Centret, så den kan få en ny, jævn asfalt-belægning over det hele. Foto: Stefan Andreasen

Vej-maskiner rykker ind på centrets p-plads

I en corona-tid, hvor der på grund af delvis nedlukning af Asnæs Centret er tyndet kraftigt ud i bil-trafikken på centrets enorme parkerings-område, er det et oplagt tidspunkt at gå i gang med et større vejarbejde på stedet.