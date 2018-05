Odsherreds kuperede natur har flere gange lagt asfalt til strabadserende cykelløb. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Veggerby får 200.000 kr. for cykelløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Veggerby får 200.000 kr. for cykelløb

Odsherred - 22. maj 2018 kl. 19:54 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix afholdes søndag den 5.august bliver det med kommunepenge i ryggen.

110.000 kroner har økonomiudvalget i Odsherred Kommune bevilget tirsdag aften, og det ud af et samlet cykelbudget på 300.000 kroner. Pengene kommer fortrinsvis til at gå medarrangør Jens Veggerbys vej, da han skal have 200.000 kroner for sit arbejde.

Ifølge turistchef, Hans-Jørgen Olsen, skal cykelløbet på sigt være top 5 af danske motionscykelløb, og han er klar med svar, når man spørger til, hvad Jens Veggerby skal have 200.000 kr. for.

Den tidligere professionelle cykelrytter skal blandt andet stå for at skrive løbets drejebog, hvor ruteplanlægning, bemandingsplan og tilmelding skal beskrives, og under selve afviklingen skal Jens Veggerbys folk stå for løbskontor, speaker, samaritter, skaffe 10 såkaldte løbsmarshalls, lede de frivillige, ordne tidtagning, skabe en målportal samt være konsulent i forhold til sponsorer, afspærring, følgebiler og depoter.

Ifølge ansøgningen til økonomiudvalget regner geoparkens ledelse med, at cykelløbbet på sigt, nærmere bestemt efter tre år, skal blive en solid indtægtskilde for Fonden geoparken og hvad angår sponsorindtægterne, så er der allerede lavet aftaler for 60.000 ud af de budgetterede 75.000 kr.

Udover det kontante tilskud regner kommunens embedsmænd også med, at de skal levere lønkroner til løbet. I hvert fald skriver de i sagsfremstillingen til politikerne, at: »Det må forventes, at administrationens medarbejdere også fremadrettet bliver inddraget i afviklingen af løbet.«