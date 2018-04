Det er trenden, at danske motions-cyklister - ligesom maratonløberne - vil ud og have vilde, unikke oplevelser. PR-foto

Veggerby: Cykelløb skal være unikt og hårdt

Motions-cykling haler ind på motionsløb som danskernes foretrukne udfarende aktivitet - op mod 550.000 danskere dyrker motions-cykling, og ligesom de store motionsløb skal motions-cykelløbene helst have noget eksklusivt, noget helt særligt, noget unikt over sig.

Derfor er den ekstremt bakkede og smukke natur i den sydlige del af Geopark Odsherred de perfekte rammer for et motions-cykelløb, mener den tidligere professionelle cykelrytter Jens Veggerby.

Han skal - som konsulent for Fonden Geopark Odsherred - arrangere det nye Geopark Bjerg Grand Prix, der får debut søndag den 5. august under Geopark Festival og efter planen skal være en årlig begivenhed.

- Det bliver en ny mulighed, som der ikke er mange af i Danmark, hvor cykelmotionister kan køre i en masse giftige bakker og få en masse højde-meter i benene. I Vejle gør de det rigtigt godt med Grejsdalsløbet, som er banket op til et flot arrangement på få år. De er velsignet af bakket terræn, og sådan noget går cykel-motionister efter. Unikke oplevelser. Det kan vi også tilbyde i det nye Geopark Bjerg Grand Prix, siger Jens Veggerby i et interview i dagbladet Nordvestnyt.

- Det er trenden, at danske motions-cyklister - ligesom maratonløberne - vil ud og have vilde, unikke oplevelser. Løberne skal til New York City Marathon og Den Kinesiske Mur (The Great Wall Marathon. red.). Flere tusinde danske motions-cyklister deltager hvert år i endags-cykelløbet La Marmotte i Frankrig, der er på 170 kilometer og slutter på det berømte Tour de France-bjerg Alpe d'Huez. Undervejs rammer de fire bjerge uden for kategori, det vil sige ekstremt høje og stejle. På de 170 kilometer får de små 5000 højdemeter.