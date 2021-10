Kampen om nøglerne til den politiske magt på rådhuset i Højby, er i fuld gang, men de tre mindste lister tror ikke på at blive valgt. Foto: Henrik UHre-Prahl

Vegetarer, frihedselskere og økonomiske kalkuler klar til valg

Odsherred - 07. oktober 2021 kl. 11:40 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

34 kvinder og 56 mænd kommer til at stå på stemmesedlen, når Odsherred går til kommunalvalg tirsdag den 16.november.

12 lister er opstillet, og blandt nyskabelserne er veganerpartiet, hvor 40-årige Jonas Dalmose er den ene af to kandidater.

Han er læreruddannet, og arbejder som lærervikar på Rørvig Friskole, hvor hans datter går i skole, og så arbejder han også som it-supporter på Martinus Centret i Klint, hvor han også bor, og selvom han ikke har de helt store forventninger om at blive valgt til byrådet, så er missionen helt klar.

- Jeg har levet vegetarisk i 33 år, og jeg har det rigtig godt. Det, jeg kæmper politisk for, er, at få indført vegetarkost på kommunens plejehjem, og så så jeg meget gerne, at vi også fik indført sunde veganske måltider i skolen, siger han.

Plantemad vejen frem Man skal ikke have talt længe med kandidaten før man er overbevist. Han kommer ikke til at løbe tør for ord, og han jonglerer gerne med undersøgelser, bøger og hurtige "one liners" for at slå fast, at det veganske livssyn, som han kalder en isme, er vejen frem for både menneskets og klodens overlevelse.

- Jo mere plantebaseret man lever, jo sundere er man. jeg ved godt, at det vil tage noget tid, før alle har vænnet sig til tanken, men det vil komme, før eller senere, siger han.

Han stiller også op til regionsrådsvalget, og i det hele taget skorter det ikke på vilje til at lave om, gerne med afgifter, sprøjteforbud og forsvar for både insekter og grundvand. Ledetråden er altid at forfølge den mest næstekærlige vej, når der skal prioriteres politisk, og så vil han hjælpe landmændene, for får han politisk magt som han har agt, er det konventionelle landbrug på vej væk.

Veganerpartiet har store forhåbninger til valget i Odsherred, for der bor og kommer mange veganere på Martinus Centret, men et mandat tvivler han på.

Kreativ tilgang Lisa Sofia Larsson, bor på en økologisk gård i Højby, er 53 år. hun er billedkunstner, danser, yogalærer, vegetarkok på en højskole i Havnsø, og så er hun kandidat til byrådet for Frihedslisten.

Listen stiller op flere steder i landet, men i Odsherred er håbet at få en plads i byrådet, for at få genoprettet den personlige frihed, kræve mere borgerinddragelse og stille spørgsmål med hjerte og fornuft.

- Vi vil have mere direkte indflydelse på kommunens beslutninger om det er i sundhedsvæsenet, børneområdet eller ældreområdet. Vi vil kræve mere selvbestemmelse over egen krop. Ingen råber op, og siger, at tingene går for langsomt. Det gør vi så nu, og vi vil have en åben diskussion mellem politikere og borgere, siger hun.

Lisa Sofie Larsson har en god fornemmelse af, at hun ikke står først for når der skal uddeles byrådsstole efter valget, men skulle det lykkedes, så er hun også klar til at tage en tørn som folkevalgt.

- Lige nu skal vi i gang med at skabe noget kendskab til os. Det er et græsrodsarbejde, som skal starte på gadeplan. Jeg har ikke en færdig strategi, men eftersom jeg er et kreativt menneske, så finder jeg nok på noget, siger hun.

Få kandidater kan bedst betale sig

Udover Frihedslisten er det kun Liberal Alliance, LA, der kun kan mønstre èn byrådskandidat, men ifølge kandidaten, 67-årige Martin Mosfeldt, er det et bevidst fald fra partiets side.

- Der skal hænges plakater op, holdes kontakt med LA på Christiansborg, deles flyers ud og deltages i vælgermøder, og skal vi gøre det mest troværdigt, så er det bedst ikke at være mange kandidater at sprede ressourcerne på. Efter al sandsynlighed får vi mellem 300 til 600 stemmer, hvis vi er heldige, og så er det vigtigt at vælgerne har noget ordentligt at stemme på, i stedet for at vi klatter pengene væk. Grundlæggende tror jeg på, at der er bedst økonomi i, at vi kun har èn kandidat, siger han.

Martin Mosfeldt er til daglig selvstændig med flere virksomheder, og han er som han selv siger det, så meget narcissist, at han nyder at være med i en paneldiskussion

Deles om plakater Når man spørger ham, hvordan LA adskiller sig fra de øvrige borgerlige partier, så springer svaret mellem personlig frihed, et internationalt udsyn og en liberal tilgang til landets og kommunens økonomi, i betydningen, at der skal virksomheder til kommunen før flere udgifter.

Martin Mosfeldt har ingen problemer med at pege på sin borgmester-kandidat. Det er Hanne Pigonska, fra Venstre, og det er også med vennerne fra Venstre, at han, udover et valgforbund, har lavet en helt særlig aftale.

Han sørger for ophængning af begge partiers plakater i Fårevejle, mens Venstre står for de to partiers plakater i resten af Odsherred.

Martin Mosfeldt tror ikke på, at han har en realistisk mulighed for et byrådsmandat, men han håber, at kunne være med til at skubbe magtbalancen i kommunen, og få skiftet ud på borgmesterposten.