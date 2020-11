Det har krævet et stort forarbejde, men Gunnar Heinrich (tv.), Trine Friis og Jonas Svendsen var tilbage i 2018 stålsatte på at få etableret et økosamfund. Nu er lokalplanen vedtaget i byrådet. Foto: Marianne Nielsen

Vedtog lokalplan og byder ny økolandsby velkommen

Det blev et enstemmigt byråds-ja til lokalplanen for Egebjerg, der gør økosamfundet Egeskoven mulig. Inden mødet, havde et bekymret ægtepar stillet sig undrende overfor, at deres høringssvar ikke var medtaget. Et høringssvar, der foreslog en alternativ vejføring, så man undgik en farlig skolevej.

- Når man kommer med et høringssvar til en lokalplan, får man ikke automatisk ret i de forslag til ændringer, man har. Ikke alle høringssvar er faldet ud til borgernes fordel - man har ikke ændret på lokalplanen på trods af høring. Vi fastholder lokalplanforslaget som det er, sagde formand for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF) på byrådsmødet, da han forklarede sagsforløbet.

Per Kragh refererede en borger for at fastslå, at kommunen ikke måtte »forpasse muligheden for at tiltrække innovative og ressourcestærke folk til Odsherred«. Jeg husker i 2004, da vi gav plads til Fri og Fro. Det blev mødt med lidt skepsis. Men vi fik en flok borgere, som overmåde har bidraget til lokalsamfundet og produceret børn i lange baner, sagde han.