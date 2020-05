Om det handler om teater, fodbold eller aftenskole - så har Odsherred Kommune nu for første gang i ti år en strategi for kultur- og fritidslivet. Foto: Mie Neel

Vedtaget: Første kulturstrategi i 10 år

På kulturområdet har Odsherred Kommune ikke haft en strategi for, hvilken retning man ønskede at gå, siden forrige kulturplan udløb da 2010 blev til 2011. Men nu er den her - byrådet vedtog tirsdag aften en strategi for arbejdet med kultur- og fritidsområdet frem til 2025.