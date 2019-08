Peter Løn er medinitiativtager til pårørendeforeningen Lisvgnisten, der står for værestedsaktiviteter for demnete og deres pårørende.

Send til din ven. X Artiklen: Ved godt at de er lidt irriterende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ved godt at de er lidt irriterende

Odsherred - 31. august 2019 kl. 14:45 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordene er skabt, og Odsherred Kommune har fået en formuleret demensstrategi, men i praksis bliver det givet en skrabet udgave, der skal føres ud i livet. Sådan lyder det fra Peter Løn, fra pårørendeforeningen Livsgnisten, som ud over at planlægge opførelsen af et demenshus, også står for en række værestedsaktiviteter for demente og deres pårørende.

Han slår fast, at gruppen ikke har noget samarbejde med de lokale politikere.

»Jeg tror heller ikke, at de har brug for os, men demensindsatsen vil meget gerne samarbejde. Politikerne har langt om længe vedtaget en demensstrategi, og det fortjener medarbejderne i den praktiske demensindsats, der jo lige som os andre har været ramt af en lammelse i kommunen, hvor fokus har været på ren »brandslukning« uden overskud til at tænke kreativt. Egentlig tror jeg også, at det er derfor vi ikke har været inddraget eller er blevet hørt i arbejdet. Vi i Livsgnisten har været et forstyrrende element på grænsen til det irriterende, tror jeg politikerne har tænkt,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Peter Løn gør sig ikke forhåbninger om, at demensindsatsen bliver andet end en skygge af de flotte ord i kommunens strategi, for han har ikke svært ved at se, at pengene slet ikke flugter løfterne, og han erkender, at de som pårørendegruppe skal finde ny energi.

»I Livsgnisten står vi i et vadested. Hvordan får vi gnisten til fortsat at gøre en forskel? Det er jo, hvad vi gerne vil, at være med til at sætte Odsherred på landkortet som den mest demensvenlige kommune,« siger han.