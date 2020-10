Varmepumperne erstatter naturgas, og ved at producere fremtidig varme via el, mener Odsherred Forsyning, at der bliver sparet 6.000 ton co2-udledning årligt. Foto: Natasja Alblas

Varmeværk er færdig, og det gav grund til fejring

Odsherred Forsynings bestyrelsesformand, Allan Andersen, kunne mandag indvie varmepunperne på Vig og Højby varmeværk, i Vig, og det gav ham samtidig anledning til at takke medarbejderne for deres indsats, og rose den tidligere bestyrelse og direktion for, at de valgte varmepumper til værket.