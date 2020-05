Allan Andersen, ved de nye varmepumper lige inden de blev monteret på Vig varmeværk. Foto: Odsherred Forsyning

Varmepumper sparer CO2

Odsherred - 29. maj 2020

Der er travlhed blandt fjernvarmefolkene hos Odsherred Forsyning, der siden januar i år har taget imod 100 nye kunder.

Særligt i Højby og Vig strømmer kunderne til, men også i Grevinge-Herrestrup, har flere husejere valgt at skifte oliefyret eller pillefyret ud, og i stedet koble sig på ledningen fra det lokale varmeværk. Ud af de 100 nye kunder, kommer 35 fra den nye udstykning på Vig Bakke.

Ifølge Forsyningens bestyrelsesformand, Allan Andersen, er der flere grunde til at glæde sig over kundetilgangen på varmeværkerne. Hver gang en ejendom skifter fra oliefyr til fjernvarme, skånes miljøet nemlig for mellem fire og syv tons CO2-udledning årligt.

Tallet er lidt mindre for et pillefyr, men der er stadig en miljøgevinst. Flere kunder betyder også, at der er flere til at være fælles om de faste udgifter på varmeværkerne, og det er godt nyt for prisen:

- Med omlægningen af varmeværkerne i Højby og Vig fra naturgas til store varmepumper, kombineret med den hastige kundetilgang, forventer vi faktisk at kunne nedsætte taksten for fjernvarme drastisk fra årsskiftet, måske endda med helt op til 25 procent, siger Allan Andersen i en pressemeddelelse fra Odsherred Forsyning

Allan Andersen påpeger yderligere, at den tendens der ses i varmeforsyningen lige nu, falder rigtig godt i tråd med regeringens klimalov fra 2019, der har som erklæret mål, at reducere landets CO2-udledning med 70 procent inden år 2030.

- Det er min oplevelse, at folk i Odsherred generelt er meget optaget af klima og miljø, så denne udvikling er da absolut positiv, siger han .

Hos Forsyningens direktør, Fanny Villadsen, er der også begejstring at spore:

- Vi kan næsten ikke få armene ned i Forsyningen. Dejligt at kunderne går væk fra de individuelle opvarmningskilder, hvor de skal passe et fyr eller have en stor pumpe stående på grunden, og i stedet melder sig ind i fællesskabet om det lokale varmeværk, siger hun, og understreger, at det er samarbejdet med dygtige driftsfolk fra Nykøbing Sj. Varmeværk, der har gjort det fysisk muligt at tilslutte så mange nye kunder i en fart.

Forsyningens datterselskab Odsherred Varme A/S, har nu i alt 1.300 kunder, fordelt på byerne Vig, Højby og Grevinge-Herrestrup. Ombygningen af de to værker i Højby og Vig, væk fra naturgas, afsluttes her i juni måned og betyder en årlig CO2 reduktion på 6.000 ton.