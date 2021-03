Varetægtsfængsling forlænget i drabssag

En 19-årig mand har siden 30. december 2020 siddet varetægtsfængslet for knivdrabet på den 29-årige Yamma Ahamadzai, socialpædagog på opholdsstedet for voksne Ørbækskilde.

I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i sigtelsen for manddrab efter straffelovens §237 for med flere knivstik at have stukket socialpædagogen.