En 41-årig mand er ved retten i Holbæk onsdag blevet varetægtsfængslet frem til den 1. juni sigtet for voldtægt og seksuelle krænkelser mod to mindreårige piger. Foto: Mie Neel.

Varetægtsfængslet for voldtægt af 8-årig

En 41-årig mand blev onsdag formiddag ved retten i Holbæk varetægtsfængslet i surrogat frem til den 1. juni, sigtet for voldtægt af en 8-årig pige og for seksuelle krænkelser mod en pige over en længere periode fra pigen var tre og senere fire år.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Anklager i sagen Annette Ahm oplyser til Nordvestnyt, at de to forhold skulle have fundet sted på adresser i det nordlige Odsherred. Voldtægten af den 8-årige i oktober 2020 og krænkelserne af den 3-4 årige pige i en periode fra april 2019 til sommeren 2020. Den 41-årige blev anholdt tirsdag, hvor han også blev fundet i besiddelse af børneporno. Manden nægter sig skyldig i alle forhold.