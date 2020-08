Se billedserie Steffen Øvind, her med et SUP-board, er klar til at tage imod kunder fra lørdag, i morgen, kl. 10, i Surf & Kite, som efter 33 år i Holbæk er flyttet til Nykøbing. Foto: Torben Andersen

Vandsport-butik flytter

Odsherred - 14. august 2020
Af Torben Andersen

En specialistbutikbutik i kite.

Sådan præsenterer Steffen Øvind sin og hustruens, Britta Øvind, butikken Surf & Kite. Den har i 33 år holdt til i Holbæk, men nu er parret flyttet til Nykøbing, og butikken er flyttet med. På Havnevej 2 på Nykøbing Havn er parret i fuld gang med at indrette butikken, inden de slår dørene op for kunderne lørdag, i morgen, kl. 10. I begyndelsen var den udelukkende en vind- surfbutik, og senere kom kite-surfing så til.

- Men specielt i år har der været stor efterspørgsel på SUP-boards (Stand Up, red.). Det skyldes, at så mange danskere holder ferie hjemme i år. Så skal de have en vandaktivitet, og her er SUP-boards utrolig nemt at gå til, og det er heller ikke ret dyrt. Hele familien kan jo bruge det, forklarer Steffen Øvind.

Han er også begyndt af forhandle tubes til speedbåde. En tube minder om en stor badering, der spændes efter en speedbåd, og så kan man ellers få sig en hurtig tur helt tæt på vandet. De findes i forskellige størrelser, også i en, hvor der kan sidde tre-fire personer.

- Især ved Skansehagebugten er der gode muligheder for speedbåde, siger Steffen Øvind.

Odsherred byder på mange turister og masser af strand.

- Derfor forventer jeg også, at vi kan sælge en del udstyr til diverse vandaktiviteter, for eksempel dykkerbriller og svømmefødder. Det er nok et område, hvor jeg skal udvide, men nu skal jeg lige have en fornemmelse for, hvad det er konkret, folk ønsker sig her i området, siger han.

Steffen Øvind er selv ivrig kitesurfer og har deltaget i mange stævner i ind-og udland. I butikken har han også hydrofoil til kite-surfere, en slags mast, som monteres under brættet. Det giver fornemmelsen af at flyve over vandet.

- Skansehagebugten er et af de bedste steder på Sjælland til hydrofoil. Her bliver der nemlig hurtigt dybt, og når vinden er i syd-øst, så er der et område inde i bugten, hvor der næsten ingen bølger er, næsten lige meget hvor meget det blæser. Så er det virkelig fedt at kunne sejle med kite, siger Steffen Øvind.

Hvis man kan lide bølger, vælger man et sted, hvor der er særlige gode bølger at surfe på.

- Det har vi særligt i det område, vi kalder »Den blå købmand« ude ved Klint. Når vinden er i nord-nordvest, så er det det bedste bølgested på denne side af Sjælland, smiler Steffen Øvind.