Det både og blæsende vejr, giver direktør for Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen og hendes ansatte rigeligt at se til. Foto: Peter Andersen

Vand presser pumpestationer og renseanlæg

Mange dage med væsentlige mængder regn og stormende blæst betyder, at der er mere end rigeligt at se til på Odsherreds Forsynings anlæg rundt om i kommunen.

- Der kommer en masse ekstra vand ind på anlæggene, så de kører på fuld power. Det gælder også pumpestationer rundt omkring og vi har nogle ledninger, der stopper lidt til, som vi så er nødt til at spule. Der er bare fuld tryk på pumper, ledninger og renseanlæg alle vegne, siger direktør for Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen til Nordvestnyt.

- Der har været en del at se til her på det sidste. Natten til søndag begyndte man jo at tale om højvande, og så kan der jo slå noget vand ind fra kysten, og rende i vores ledninger. Det er vi jo ikke så interesserede i, så der standsede vi nogle pumper rundt omkring, fortæller hun og forklarer at salt i vejbrønde, der fører til rensningsanlæg ikke er særlig sundt for anlægget.