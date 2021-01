Skuespiller, direktør for Danmarks cyklistforbund og radikal politiker, Klaus Bondam er barsk i sin kritik af særligt Socialdemokratiets holdning til privat børnepasning. Foto: Mie Neel

Valgkampen er begyndt: Byrådets politiske flertal bliver testet tirsdag

Odsherred - 24. januar 2021 kl. 14:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Frihed til at vælge at passe eget barn i hjemme eller en risiko for at stjæle ressourcer for de offentlige daginstitutioner?

Kommunalvalget løber først af stablen til november, men det er tydeligt at de mere ideologiske politiske kampe popper frem.

Også i Odsherred, hvor debatten raser på Facebook på baggrund af et forslag fra Venstre om indførelse af penge til at passe sit barn hjemme i en periode.

Lad pengene følge børnene ikke institutioner lyder det fra Venstrepolitikeren Hanne Pigonska, der har krævet sagen i byrådet, og de Radikale følger trop, og der er næppe tvivl om, at emnet bliver aftenens hedeste, når byrådet på tirsdag mødes til endnu et virtuelt byrådsmøde.

I hvert fald slår borgmester, Thomas Adelskov (S), fast, i den 149 kommentarer lange debat på det sociale medie, at det ikke bliver med hans eller Socialdemokratiets støtte, og han vil givet gøre sit til at holde et flertal mod forslaget.

Den radikale politiker Klaus Bondam blander sig i debatten og revser Socialdemokraterne for at blive provokeret af borgere, der blot vil leve i frihed, og han skriver blandt andet, at:

»så galper de op med frygt og foragt overfor dem, hvor andre valg end den statsautoriserede Socialdemokratiske livsbane føles rigtig. Skab plads, skab rummelighed og hyld forskelligheden.«

Det får Thomas Adelskov til at »skyde« igen og advare Bondam mod at afspore debatten, og han kritiserer hans sporgbrug på FB.

Men Klaus Bondam returnerer hurtigt med, at skirve, at han mener borgmesteren deler i stedet for at samle, så der er lagt i den politiske »kakkelovn« til en hed debat på tirsdag.