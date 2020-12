Valentin Gardiner breder sig nordpå

Det er ægteparret Anja og Niels Nielsen, der har stået for det daglige arbejde i Roland Gardiner og Niels Nielsen fortsætter efter overtagelsen, mens det er planen, at hustruen Anja kommer ind i butikken igen på sigt. Niels Nielsen vil i øvrigt være lidt af en blæksprutte, da han både vil være sælger og montør i Roland og Valentin Gardiner. Der er dog også tilknyttet freelance-folk.

- Vi er superglade for, at Dan vil overlade til os at køre forretningen videre, og også at han vil henvise kunderne til os, siger Karsten Valentin, der driver butikkerne sammen med hustruen Helle Frederiksen.