Vagn Ytte Larsen blev valgt til resten af året at repræsentere Odsherred Kommune i bestyrelsen for Nordsjællands Produktionsskole. Foto: Hans Jørgen Johansen

Vagn lover at gøre sig umage

Løftet afgav han efter at være blevet valgt som kommunens repræsentant i bestyrelsen for Nordvestsjællands Produktionsskole.

Pladsen er blevet ledig fordi tidligere byrådsmedlem, Birthe Balle, ønskede at trække sig fra bestyrelsen, og Vagn Ytte Larsens lidt lystige løfte handlede om, at hvervet kun går året ud, men det fik borgmester Thomas Adelskov (S til med smil på læben, at takke den politiske nestor og tidligere borgmester for, at han i denne sag ville gøre sig umage.