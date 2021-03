Foto: Per Buurgaard Christensen

November 2009: » Det var så ualmindeligt spændende, hvem der vandt valget. Thomas Adelskov havde fået flest stemmer, men i løbet af den lange valgnat blev der forhandlet og forhandlet. Heldigvis pegede Sten Egede (DF) på Thomas sammen med Arne Mikkelsen (SF), og så var flertallet hjemme. Det var en kolossal forløsning, som nok ses på billedet med Birthe Balle (S) og Herluf Forchammer (SF) Om jeg bliver træt af politik? - næh, det har givet mange oplevelser og kendskab til mange borgere og kollegaer«. Foto: Per Christensen

Vagn Ytte fylder 80 år

Vagn Ytte Larsen har igennem årene sat betydelige fingeraftryk på udviklingen i Odsherred. Først som ung lærer i Nykøbing i slutningen af 1960'erne, hvor han blandt andet var med til at engagere de unge i demokrati og elevråd.

Efter kommunesammenlægningen har Vagn Ytte Larsen været meget aktiv i udviklingen af det lokale demokrati, og han var formand for Odsherred Forsyning i flere år. Kulturen har altid haft Vagn Ytte Larsens store opmærksomhed, han har udgivet flere digtsamlinger, været engageret i Vallekilde Højskole, og i flere år var han formand for Danmarks Biblioteksforening.

Vagn Ytte Larsen er ofte blevet portrætteret i den lokale avis. Denne gang har vi valgt at gøre det ved at bede byrådets nestor om at kommentere enkelte af de mange billeder, der er af ham i avisens arkiv.