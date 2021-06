Se billedserie Naturstyrelsen var forudseende, da de i 1994 henlagde Enghave skov som urørt, for nu kvitterer naturen med en vaskeægte naturperle. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Værsgo, her er en af naturens urørte perler

Odsherred - 12. juni 2021 kl. 09:39 Af Martin Hoffmann Kønig

Spætter, mejser, sangfugle, finker og drosler synger i vilden sky da vi kommer ud på p-pladsen i Enghave Skov, en spyklat fra Dragskanalen, ved Vindekilde i Odsherred.

En fabelagtig løvskov, urørt siden 1994, hvor trækronerne lukker sig over vores hoveder, og »indhegningen« af gammel kystskrænt, fra før Lammefjorden blev inddæmmet, sætter en grydeagtig fornemmelse i kroppen. Et af naturens enestående koncertsale, et eldorado for ynglende småfugle og ikke mindst hulrugende fugle, for hvem døde træer er fantastiske.

Et stykke inde i den kun 20,6 hektar løvskov, brøler et rådyr. Den har uden tvivl styr på os, men den er kun til ørerne.

Plads til kryb Ramsløg i næsen, øjnene glider over en af skrænternes smukke egetræer, videre over hullede trærester, og omkring os er der en kraftig underskov af tæt krat, og min følgesvend, Palle Graubæk, fra Naturstyrelsen, fortæller med vanlig vid om, hvordan fortidens effektive skovdrift gør det en kende mere tidskrævende for naturen at få bugt med orden og lige stammer. Eg og ask står strunk, og det varer menneskegenerationer før de bliver så dårlige, at småkravl som larver, insekter og fugle kan tage over.

En fin sti gør det umuligt at fare vild i denne lille naturperle, og når man når ud på den anden side er gevinsten Nekselø og en fuldstændig fabelagtig udsigt til Bjergene, sommerfugle som den smukke okkergul pletvinge og Sanddobberne.

Kamp om hullerne Som afdøde dinosaurer ligger kæmpe træer og veteraniserer rundt i skovbunden, mens insekter flytter deres habengut ind i de mange hullede trælejligheder, der her er skabt. Palle Graubæk er tydeligt begejstret for udviklingen med mere urørt skov, men han er ikke meget for, hvis man bare forkaster over 200 års effektiv skovdrift. Begge dele skal have sin plads.

Når nakken bøjes forhindrer et sluttet krontag os i at se meget andet end stråler fra solen, men Palle Graubæk øjer hurtigt noget der kan begejstre. Han peger et stykke ind i skoven, hvor en stor gammel ask er gået ud, og det skaber glæde, for det tussegamle træ tjener som eminent illustration af, hvordan urørt skov kan hjælpe ellers truede dyrearter til en fremtid. Et træ dybere inde i skoven bugter sig med dobbelte stammer, formentlig et træ, der i sin pure ungdom måtte tåle råvildtets glubende appetit, men også et træ, der var stærkere end bidningen og som i sin søgen efter lyset har taget sig en pudsig facon.

Det er umuligt ikke at lære noget af en tur i skoven, og man kan nemt falde i svime over et træs genialitet, når for eksempel en barkskade lukkes ved hjælp af kallus, der er sårvæv, som er i stand til at lukke et sår så infektioner og råddannelse undgås.

Det skorter ikke på hullede træer i Enghave skov, og der er kamp om dem, for her er det ikke bøgeskovens søjlehal der drager, men derimod naturens uordentlige orden, når den får lov at passe sig selv, og her kommer sanserne på overarbejde.

Ros fra naturmanden Skovene har indtaget lidt af en favoritplads i befolkningen, og Palle Graubæk er ret imponeret, for selvom der i dag er langt flere skovgæster i Naturstyrelsens skove, så flyder affaldet ikke som før.

»Før i tiden kunne jeg gå en tur på Hov Vig med en plastpose, og kunne snildt fylde en halv pose med skrald på en enkelt tur, men i dag kan jeg end ikke samle bunden af en pose på 14 dage. Det er virkelig flot, og viser at folk tager et ansvar for naturen,« siger han.