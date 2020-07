Fremover vil Odsherred Kommune sikre sine egne forsyninger af værnemidler via et kommunalt drevet depot.

Værnemidler er sikret i Odsherred

Det kommer til at koste 768.000 kommunale kroner, at sikre et kommunalt drevet værnemiddeldepot i Odsherred Kommune.

Depotet skal agere lager for værnemidler i tilfælde en ny corona-epidemi, og tirsdag aften besluttede byrådet at nikke ja til at depotet skal indrettes i et større lagerlokale, der ligger tæt på hjælpemiddeldepotet på Vangen i Nykøbing.