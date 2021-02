Værk fra lysfestival skal vises ved Solvognens fundsted

- Man troede på, at solen rejste over himlen om dagen og ned gennem havet, under jorden, om natten. En fisk trak solen op fra et natskib til et morgenskib, og en slange hjalp solen fra eftermiddagsskibet til natskibet. Den hellige hest, som ses på Solvognen, trak solen højt op på himlen, har forklarer Flemming Kaul.