Vær kreativ og aktiv med børnene

Odsherred - 18. april 2021

- Hvorfor købe 20 dimser, når man kun skal bruge en? Her hos mig kan man købe én pensel, én synål, én knap osv., siger Jeanet Olsen, JO Design & Coach, Algade 46.

Hun har netop åbnet butikken efter at have drømt om det i de 14 år, hvor hun privat har solgt de kreative ting, hun lavede i sin fritid.

- Jeg var institutionsleder i 23 år i København, uddannede mig i løbet af fire år til NLP-coach og enneagram-træner. Min kæreste synes, at jeg arbejdede for meget, så da vi så det ledige butikslokale her i Algade, så slog jeg til, sagde mit job op og åbnede min egen kreative butik, fortæller Jeanet Olsen.

Sideløbende med butikken arbejder hun som coach, hvor hun har hjulpet med børneopdragelse, stress, angst, depression, parforholdskriser, karriereskift og hjælper andre med at finde deres mål og en vej til at nå dem.

Butikken er et arbejdende værksted, hvor hun bl.a. kreerer skilte i træ og skifer.

- Jeg har en unik håndskrift, der ikke kan gengives på en PC. Kunderne har ofte ideer til designs, og så udfører jeg dem som udøvende kunstner.

Det kan være skilte med børnenavne, og da børn i dag ofte har flere navne er det svært at finde lige præcis det rette færdige skilt. Men nemt at få det lavet i denne butik.

Det kan også være skilte til dørhåndtaget såsom »Henter øl«, »Baby sover, bank på« »Vi dyrker sex«, »På stranden«.

Interiøret i butikken er i vidt omfang lavet af genbrug. Hylderne er udtjente festivalbænke, stativer er fra en nedlagt terrasse og på en gammel vinreol hænger der et udvalg af skilte.

Det er tanken, når der bliver åbnet mere op, at have workshops i butikken, hvor deltagerne kan købe et kit med forskellige ting og få iderer og anvisninger på, hvordan man kan gå frem. Hæklecaféer er der også planer om.

- Billederne laver jeg med mange teknikker og materialer såsom sølvpapir, snor, guldpensler, papkort og de har ofte skjulte motiver, der ikke ses ved første øjekast.

Der er Mors dag 9. maj og her har Jeanet Olsen en række bud på gaver.

- For eksempel chokolade fra Kathrine Andersen der er håndlavet, for det skal det nu være her i min butik, hvor alt andet også er håndlavet, slutter Jeanet Olsen.