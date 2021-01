Den 19-årige formodede gerningsmand til drabet på en 29-årig medarbejder på opholdsstedet Ørbækskilde, havde flere vredesudbrud før drabet, men personalet mente, at det ville gå i sig selv igen. Kort tid senere endte det i knivdrab.

Send til din ven. X Artiklen: Væltede stole og råbte, men medarbejderne fandt det ikke nødvendigt med ekstra personale før drabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Væltede stole og råbte, men medarbejderne fandt det ikke nødvendigt med ekstra personale før drabet

Odsherred - 05. januar 2021 kl. 12:40 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Klokken 08.00 onsdag den 30.december 2020 mødte den 29-årige Yamma Ahmadzai på arbejde på opholdsstedet Ørbækskilde i Veddinge.

Efter det som opholdsstedet kalder et pædagogisk overlap, hvor han koordinerede dagens opgaver med en kollega, valgte de at han skulle blive som ene personale i boligen på Riisvej, mens kollegaen tog til opholdsstedets anden ejendom på Bøgebjergvej i Fårevejle, fem minutters kørsel derfra.

En 19-årig beboer, der boede på Riisvej, havde i løbet af formiddagen flere vredesudbrud, og da den senere dræbtes kollega taler i telefon med den 29-årige først på eftermiddagen, kan han høre, at den 19-årige råber højere og højere, at han vælter ting i baggrunden og at han til sidst afbryder telefonsamtalen.

Ifølge en redegørelse fra opholdsstedet, så ringer kollegaerne sammen klokken 14.30, hvor der er faldet ro over den 19-årige, og de vurderer, at det ikke er nødvendigt at være to medarbejdere på Riisvej.

Men noget går helt galt, for 40 minutter senere ringer telefonen igen på Bøgebjergvej, og den anden beboer på Riisvej fortæller, at der har været et knivstikkeri. Da medarbejderen få minutter senere når frem til Riisvej, er en ambulance allerede kommet og katastrofens omfang går op for medarbejderen, der får tilkaldt stedets forstander og souschef.

Klokken 15.25 ankommer politiet til stedet, og de vælger at anholde den 19-årige samt en beboer mere.

Den 19-årige varetægtsfængsles senere i surrogat, mens den anden beboer løslades næste dag.

Ifølge opholdsstedet redegørelse var der ingen anledning til at have en særlig opmærksomhed på den 19-årige, og de skriver videre, at han i dagene op til drabet havde gode og rolige dage, og der var ikke tegn på udadreagerende adfærd.

Den 19-årige formodede drabsmand blev indskrevet på Ørbækskilde den 18.december 2019, og beskrives i redegørelsen som velanbragt i gruppen af opholdsstedets unge. Han havde ikke tidligere været voldelig, men der havde tidligere været tilfælde at udadreagerende adfærd, hvor den 19-årige ødelagde et vindue og et møbel.

Opholdsstedets ledelse beskriver, at den 19-årige ved indskrivningen havde gennemgået et såkaldt trafiklys-interview, hvor han fortalte om sin adfærd, hvis han bliver vred eller frustreret, og personalet havde lavet en aftale med ham om, at når han blev vred skulle han have lov til at trække sig i 10 minutter, hvorefter medarbejderne kunne kontakte ham igen.

relaterede artikler

Afslører voldsomme detaljer om knivdrab på opholdssted 04. januar 2021 kl. 14:24

Partier: Bedre sikkerhed for bostedsansatte 31. december 2020 kl. 20:00