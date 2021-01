Blandt medarbejderne i Odsherred Kommune er der undren over, at de endnu ikke er blevet vaccineret. Foto: Kenn Thomsen

Vaccinationerne som de stadig venter på

Odsherred - 20. januar 2021 kl. 08:13 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Kun omkring seks procent af Odsherred Kommunes medarbejdere har fået covid-19 vaccine, og det frustrerer, særligt efter et større smitteudbrud på rehabiliteringspladserne Sejrsbo i Højby.

På Facebook skriver en medarbejder fra kommunens palliative center, således, at:

»Før jul var det meget vigtigt at vi skulle sige ja eller nej til at få vaccine for at der kunne bestilles vacciner til os.«

Hun skriver videre, at hun synes det er fint at de ældre beboere bliver vaccineret først, men beder folk huske på, at der skal være personale til at passe dem, så det nytter ikke noget, hvis ikke de vaccineres.

Borgmester Thomas Adelskov (S) slår fast, at han gerne ser at medarbejderne bliver vaccineret så hurtigt som muligt og at kommunen har tilbudt region Sjælland lokale testfaciliteter, men at det først kan ske, når vaccinen rent faktisk kommer.

»Vi blev bedt om at lave en liste over hvem, der skal vaccineres, og så forstår jeg godt, at medarbejderne bliver frustrerede når det ikke sker. Vi holder møde med regionen en gang om ugen i øjeblikket, og vi skal mødes på fredag, hvor vi skal drøfte flere vaccinationssteder, men som jeg forstår det ligger fokus på, at få genvaccineret dem, der har fået første stik, og så går man bare og venter på, at få flere vacciner. Men om man også ser på hvor smittetrykket er højest, det ved jeg ikke. Lige nu gør vi til gengæld klar til mobiltest af medarbejderne i daginstitutionerne, hvor vi har lavet en aftale med private leverandører, så medarbejderne kan få tilbudt den hurtigtest, som det er blevet opfordret til,« siger han.