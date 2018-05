VM-bold på storskærm i gågaden

Odsherred Kommune har besluttet at støtte NIF med 80.000 kroner via puljen »Små hurtige succeser« fra midlerne til byfornyelse af Nykøbing midtby. Pengene skal bruges til storskærm under VM i fodbold, som Nykøbing IF og Nykøbing Handel og Erhverv i fællesskab står for at arrangere.