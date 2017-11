Morten Egeskov (t.v.) overlader styrepinden i Venstres byrådsgruppe til Helge Fredslund, der som ny gruppeformand blandt andet får til opgave at styre processen med at køre en ny borgmesterkandidat i stilling til kommunalvalget i 2021. Foto: Per Christensen

V skal på jagt efter ny borgmesterkandidat

Ved kommunalvalget i 2021 bliver Venstres kandidatliste uden den mangeårige frontfigur, Morten Egeskov, som har besluttet sig for at stoppe i kommunalpolitik efter den kommende byrådsperiode.

- Helt færdig med politik, bliver man jo nok aldrig, når først man er ramt. Men jeg er færdig med at stå i front. Vi skal finde en ny, og bruge den kommende tid på at få genstartet og bygget op, uddyber Egeskov, og kalder sin afløser som gruppeformand, Helge Fredslund erfaren og afholdt blandt de øvrige partier.

- Det er et klogt valg af Morten, at træde i baggrunden. Vestre har ikke haft noget godt valg, og Morten har heller ikke noget godt valg. Så det er en klog beslutning af ham at træde nogle skridt tilbage. Men han vil heldigvis gerne være i arbejdstøjet. Nu skal vi se fremad, og gruppen har så valgt at pege på mig i en periode, hvor vi finder ud af hvem, der skal stå i spidsen for Venstre ved næste valg, siger den nyslåede gruppeformand.