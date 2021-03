V-profil vil kalde minister i samråd om tangopdræt

Tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt (V), er uforstående overfor Kystdirektoratets uvilje til at tillade Dansk Tang at etablere en kystnær tangfarm ved Nykøbing, og vil nu afæske svar fra nuværende miljøminister Lea Wermelin (S) i et samråd.

- Jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor man skal lægge et depositum på 100.000 kroner. Det er der jo ikke mange iværksættere, der kan klare. Det dur jo slet ikke. Jeg vil også gerne vide, hvorfor grænsen for de midlertidige tilladelser til tangbruget er på fem år. I min tid som fiskeriminister, lærte jeg at det tager otte år at få sig etableret. Et år til at lære det i og syv år til at betale investeringen tilbage. Så jeg forstår godt, investorer holder sig tilbage med så kort tilladelse, der ikke forlænges løbende. Og tilsidst har jeg virkelig svært ved at forstå den lange sagsbehandlingstid, uddyber Hans Christian Schmidt overfor avisen.