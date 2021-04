V-medlem nægter at bevilge penge til motion på havnen

Til gengæld vakte det ikke politisk begejstring at den kommunale administration også havde foreslået at disponere 187.000 kr. til at opstille motionsredskaber ved Nykøbing Havn.

»Vi prioriterede over èn mio. kr. til forskønnelse, hvilket er særdeles relevant, men på min foranledning fik vi heldigvis pillet forslaget om at bruge 180.000 kr. til motionsredskaber på Nykøbing havn, ud af puljen. Motionsredskaber har altså ikke noget med forskønnelse af kommunen at gøre. Hvis alting bare spillede i kommunen, så kunne man måske tale om det. Men Odsherred Kommune trænger virkelig til forskønnelse mange steder, så nu har vi rykket de penge til et senere tidspunkt, hvor vi kan bruge dem på reel forskønnelse af kommunen, og det er jeg rigtig godt tilfreds med,« siger han.