Venstres gruppeformand undrer sig over, at det kun var kommunaldirketøren, der repræsenterede direktionen til Anette Rises reception. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: V kritik af borgmesters fravær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V kritik af borgmesters fravær

Odsherred - 27. marts 2018 kl. 14:50 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blandt Odsherred kommunes hjemmesygeplejersker og hjemmepleje er der undren over, at Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) ikke kunne mase et hul ind i kalenderen, da afdelingsleder Anette Rise i sidste uge gik på pension efter 25 år i kommunens tjeneste.

Anette Rises sidste tid i kommunen har været skæmmet af, at hun, uberettiget, blev beskyldt for fysisk at have overfaldet den tidligere fagcenterchef, og det får Venstres Helge Fredslund til på nettet, at skrive, at han finder det underligt at borgmesteren ikke mødte op.

Borgmester Thomas Adelskov (S) giver derefter et indblik i sin kalender for dagen, hvor han havde seks møder og derefter økonomiudvalgsmøde, og så slår han fast, at han kun yderst sjældent deltager i receptioner kommunens 100 ledere.

Venstremanden kvitterer med at slå fast, at der er andre end ham, der undrer sig over at kommunens førstemand ikke fandt plads i kalenderen til at hylde en højt respekteret medarbejder:

»Der kom lidt »skævt« ud af sit lange, og højt værdsatte ansættelsesforhold i Odsherred Kommune. Det er din prioritering at du vælger ikke at bruge en halv time på Anette Rise, for at takke hende.«

Borgmesteren beskylder så Helge Fredslund for ikke at ville lægge det han kalder »den hårde og personlige tone fra valgkampen,« på hylden.

Helge Fredslund replicerer, at han synes Thomas Adelskov slipper for let, og skriver:

»Det handler om anstændighed, og jeg savner stadig svar på hvorfor du prioriterede som du gjorde? Det er DIG, der lægger det ud som politisk, fordi der er et par byrådsmedlemmer fra oppositionen der kritiserer dig, men hvis du lægger mærke til det, er der altså mange der også finder det kritisabelt.«

kønig