Karina Vincentz stiller op til kommunalvalget efter en selvvalgt pause. Hun er overrasket over V-kollegaens exit. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: V-kollega overrasket over borgmesterkandidats farvel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-kollega overrasket over borgmesterkandidats farvel

Odsherred - 27. januar 2021 kl. 07:02 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det kom meget bag på partikollega Karina Vincentz, at partiets gruppeformand pog borgmesterkanidat, kort før valgkampen for alvor går i gang, mandag aften valgte at slå bremsen i og trække sig.

- Jeg var lige så overrasket over hans udmelding som alle andre. Jeg havde ikke set det komme, men jeg har stor respekt for beslutningen. Jeg har selv stået i samme situation og skullet vælge. Nogle gange skal man mærke efter, og politik er ikke det vigtigste. Det er familien, men mange mærker det for sent, siger Karina Vincentz, der ikke har fortrudt sin pause.

- Jeg havde jo været syg, og havde nogle børn, der havde brug for mig, og jeg havde brug for at ryste hovedet. Det var et svært valg, men jeg har bestemt ikke fortrudt. Men det er et utroligt hårdt valg, at vælge noget fra som man brænder for.

Efter den selvvalgte pause, nu er klar til en omgang mere i lokalpolitik og stiller op til kommunalvalget.

- Er du klar til at overtage Mathias Hansens borgmesterkandidatur?

- Det har jeg ikke gjort mig tanker om. Jeg stiller op til kommunalvalget, men hvad min rolle skal være, må tiden vise, siger hun.

Mathias Hansen bliver i byrådet perioden ud, og understreger, at hans beslutning ikke bunder i den aktuelle krise partiet befinder sig i på landsplan.