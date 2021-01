V-folketingsmedlem vil være med til at finde midler til psykiatrien

»Det er en dybt tragisk sag som vi her er vdien til. Alle skal føle sig trygge ved at gå på arbejde. Og når vi ved, at der er psykisk sårbare mennesker, der har brug for hjælp i dagligdagen, men som samtidig kan være stærkt udadreagerende, så skal vi være ekstra opmærksom på at beskytte medarbejderne. Venstre mener generelt, at psykiatrien ikke er blevet prioriteret tilstrækkeligt, hvilket også fremgår af vores psykiatrihandlingsplan fra 2018. Bedre økonomi og flere medarbejdere vil kunne give mulighed for at passe på patienterne og samtidig beskytte medarbejderne bedre. Det er i forvejen svært at rekruttere medarbejdere til psykiatrien, og vi ved også, at behovet for nye medarbejdere ikke bliver mindre i de kommende år. Derfor er det bydende nødvendigt at sikre mere trygge og sikre arbejdsvilkår. Det kunne for eksempel være, at der kan være mere end èn medarbejder sammen med patienterne i alle de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt. Og så er det også vigtigt, at der læres af alle sager, så erfaringerne kan være med til, at det undgås i fremtiden,« siger han.