Se billedserie Ukrudtet risikerer at beskadige kantsten, vejkanter og anden belægning, advarer Helge Fredslund (V), medlem af miljø-og klimaudvalget. Foto: Torben Andersen

V: Ukrudtet kommer til at koste

Odsherred - 14. juni 2019 kl. 06:27 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren er ankommet, og det samme er ukrudtet rundt omkring i herredet. Medlem af miljø- og klimaudvalget, Helge Fredslund (V), havde forleden bedt om, at udvalget fik en orientering om ukrudtet, som Helge Fredslund har observeret flere steder i Odsherred.

- Administrationen gav en redegørelse for, hvad der gøres for at holde ukrudtet nede, men det er jo åbenlyst for enhver, at der ikke gøres nok, og ikke effektivt nok. Den 15. maj gik vi fra minimumsniveau til normalniveau, hvilket vil sige, at der tillades ukrudt i en højde af tre centimeter og der gøres en indsats for, at det begrænses, siger Helge Fredslund og fortsætter:

- Det hedder endvidere, at den tilladte ukrudtsmængden ikke medvirker til nedbrydning af belægningen. Men da det tager en måned at komme rundt i hele kommunen, vil der hurtigt være ukrudt, der er betydelig højere, og her hedder det, at det medvirker til en forøget nedbrydning af belægningen. Og det er faktisk mit fokus, nemlig de langsigtede skader som stort ukrudt forårsager, hvilket blev bekræftet.

Bornholm viser vejen

Helge Fredslund frygter, at kommunen, efter beslutningen om at droppe Topgun, er ved at skabe et stort økonomisk problem i form af nedbrudte vejkanter, kantstenskanter og øvrige belægninger.

- Det kan vi som turistkommune ikke være bekendt. Kommunen fattes penge, og det varer længe, før der bliver økonomi til at sætte ekstra af til området. Jeg håber, at de mange folkevalgte politikere fra Odsherred, der er på Bornholm til Folkemødet, vil lægge mærke til, hvordan man her forstår at få Bornholms Kommune til at fremstå indbydende og vedligeholdt, siger Helge Fredslund.