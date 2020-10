Venstres Helge Fredslund, har bedt økonomiudvalget i Odsherred Kommune om at drøfte, om ikke kommunen kan blive bedre til at håndtere borgerhenvendelser.

V: Borgerne får ikke ordentlige svar

- Jeg så gerne, at man vedtog nogle retningslinjer, der gjorde, at borgere kan forvente, at høre fra kommunen inden for en kort tidsfrist. Det må være rimeligt, at man som minimum får en bekræftelse på sin henvendelse inden for otte dage, siger han.