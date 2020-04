Uvist hvordan flygtninge klarer sig

Burkhard Sievers er formand for integrationsrådet i Odsherred Kommune, og han erkender, at rådet ikke ved, hvordan kommunens flygtninge klaer corona-krisen.

Odsherred - 26. april 2020 kl. 11:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en svær tid at mødes i. Nærmest umulig, hvis man er en større gruppe, og for kommunens integrationsråd har det betydet, at der ikke har været holdt møder i en rum tid, og formanden, Burkhard Sievers, er en smule nervøs.

»Sandheden er, at integrationsrådet ikke har ret mange oplysninger om flygtningefamilierne her under corona-krisen. Dog har enkelte rådsmedlemmer private kontakter, og hører på den måde lidt mere. Vi aflyste vores planlagte møde for 14 dage siden, men vi satser på at kunne mødes igen den 18.maj. I dagsordenen vil vi efterlyse konkrete oplysninger ved blandt andet at høre, hvad kommunens integrationsteam har oplevet,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Formanden håber, at intet nyt er godt nyt, og så slår han fast, at der ikke har været mange emner at mødes om.

»Vi havde nok fået en melding om det, hvis det ser helt forfærdeligt ud, men som integrationsråd har vi kun arbejdet med årsberetningen, der er på dagsordenen den 18.maj,« siger han til Nordvestnyt.